Чехия просит немедленной помощи от ЕС из-за беженцев из Украины

За время полномасштабной войны из Украины в Чехию приехали 102 тысячи людей.
Чехия почти исчерпала свои способности полноценно принимать беженцев.
Как пишет IDNES, страна немедленно обратилась к ЕС с просьбой активировать механизм гражданской защиты и помочь с поселением тысяч людей.
"Мы стараемся находить всем жилье, но скоро сможем предлагать только минимальные условия с минимальными удобствами,– сказала пресс-секретарь чешской спасательной службы Павла Якубкова.
По ее словам, еще есть спортзалы и складские помещения, которые трудно назвать комфортными жилищными условиями, но когда иссякнут и эти возможности, придется устанавливать палаточные городки.
Дома для размещения людей
Чехия просит предоставить ей через механизм ЕС модульные дома для размещения людей. В стране есть уже 7 таких комплектов, в каждом можно будет разместить 150 человек. Надеется получить еще 25 для 2 000 человек.
"Мы стараемся помогать украинцам, чем можем, но наша способность принимать людей фактически иссякла, мы больше не можем быть страной назначения. И просим, чтобы беженцев принимали также в других странах",– указала Павла Якубкова.
За время полномасштабной войны из Украины в Чехию приехали 102 тысячи людей и правительство предполагает, что в ближайшее время приедут еще столько же.
Из них:
- 30% осели в Праге;
- 12% – в Южной Моравии;
- около 10% – в Центральной Богемии.
Напомним, в среду, 9 марта, нижняя палата польского парламента проголосовала за закон о поддержке беженцев из Украины, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России.
Лицам и организациям, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться не дольше 60 дней. Кроме этого, беженцам выплатят единовременное пособие — по 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.
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