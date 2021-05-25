Facebook начал "охоту" на подконтрольные Кремлю российские СМИ

Facebook начал "помечать" СМИ / pixabay

Социальная сеть Facebook начала маркировать государственные средства массовой информации России.

Так, социальная сеть "пометила" каналы, принадлежащие российским РИА Новости, Russia Today, Ruptly.

Перед каждой публикацией на этих страницах Facebook высвечивает сообщение: "Это издание контролируется государством Россия".

Сама компания объясняет наличие этих предупреждений необходимостью поставить людей в известность, что то или иное средство массовой информации является государственным, поскольку оно при поддержке руководства своих стран способно влиять на мнения людей.

Кроме российских СМИ, Facebook начал "помечать" китайское агентство Xinhua и иранское Press TV.

"Мы выявляем такие организации с помощью наших определений и правил, проверяя владельцев, управляющих, источники финансирования, а также процессы, которые помогают обеспечивать независимость редакционной политики. В разделе Прозрачность Страницы организации, которую мы определили как контролируемую государством, появится соответствующая метка", – говорится в сообщении социальной сети.

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В соцсети пообещали присваивать такие метки организациями по всему миру в ситуациях, когда, по мнению ее представителей, издатели являются под полным или частичным редакционным контролем властей.

Как ранее сообщал Главред: