ФРГ недвусмысленно пригрозила России остановкой Северного потока-2

В Германии считают необходимым расширение санкций против России из-за эскалации конфликта на Донбассе.
В случае обострения ситуации возле границ Украины в Германии пригрозили остановить Северный поток-2.
Как заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland глава Европейской народной партии (ЕНП) Германии Манфред Вебер, Евросоюз обязан послать Москве "недвусмысленный сигнал".
"Если ситуация на востоке Украины обострится, то Северного потока-2 больше нельзя будет придерживаться", – подчеркнул немецкий политик.
По его словам, Россия причастна к кибератакам и проводит кампании по дезинформации. Действия Москвы Вебер считает реальной угрозой для Евросоюза и Запада в целом.
Читайте такжеПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по ДонбассуВ свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф считает необходимым расширение санкций против России из-за эскалации конфликта на Донбассе.
Он также считает, что реализация проекта Северный поток-2 "должна быть немедленно остановлена, это совершенно очевидно".
Стоит отметить, что закончить строительство Северного потока-2 Россия намерена уже этим летом.
Напомним, что ранее руководитель Министерства иностранных дел Хайко Маас заявил, что не видит оснований останавливать строительство газопровода Северного потока-2 в условиях обострения российского-украинского конфликта (и наращивания Кремлем войск возле границы Украины).
Северный поток-2: новости
- Россия столкнулась с новыми проблемами в достройке СП-2 после того, как с 1 января нынешнего года вступил в силу закон об американском оборонном бюджете. Документом предусмотрена возможность США вводить санкции против всех предприятий, которые прямо или косвенно связаны с проектом.
- В Госдепе заявляли, что Вашингтон следит за процессами достройки и сертификации газопровода Северный поток-2 с целью нанесения санкционного удара.
- 23 февраля стало известно о том, что минимум 18 компаний решили выйти из проекта СП-2, чтобы не попасть под действие американских санкций.
- 4 марта в Дании заявили, что сроки достройки газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне страны перенесены на сентябрь. До этого работы планировали закончить в апреле.