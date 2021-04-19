ФРГ недвусмысленно пригрозила России остановкой Северного потока-2

В Германии пригрозили остановить Северный поток-2 из-за Украины / Getty Images

В случае обострения ситуации возле границ Украины в Германии пригрозили остановить Северный поток-2.

Как заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland глава Европейской народной партии (ЕНП) Германии Манфред Вебер, Евросоюз обязан послать Москве "недвусмысленный сигнал".

"Если ситуация на востоке Украины обострится, то Северного потока-2 больше нельзя будет придерживаться", – подчеркнул немецкий политик.

По его словам, Россия причастна к кибератакам и проводит кампании по дезинформации. Действия Москвы Вебер считает реальной угрозой для Евросоюза и Запада в целом.

Читайте такжеПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по ДонбассуВ свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф считает необходимым расширение санкций против России из-за эскалации конфликта на Донбассе.

Он также считает, что реализация проекта Северный поток-2 "должна быть немедленно остановлена, это совершенно очевидно".

Стоит отметить, что закончить строительство Северного потока-2 Россия намерена уже этим летом.

Напомним, что ранее руководитель Министерства иностранных дел Хайко Маас заявил, что не видит оснований останавливать строительство газопровода Северного потока-2 в условиях обострения российского-украинского конфликта (и наращивания Кремлем войск возле границы Украины).

Северный поток-2: новости