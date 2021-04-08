Стало известно о новых инициативах США по остановке Северного потока-2

США могут ударить санкциями по компании Nord Stream 2 AG, управляющей проектом СП-2 / Reuters

Министерство юстиции США одобрило два пакета санкций против энергетического проекта Северный поток-2. Ведомство включило в списки швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, которая создавалась для управления российским газопроводом, а также ее главу Матиаса Варнига. Окончательное решение о том, попадут ли Nord Stream 2 AG и Варниг в санкционные списки, пока не принято. При этом Штаты планируют назначить специального представителя по остановке трубопровода. Главное решение по санкциям должен принять президент Джо Байден.

Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на источник в администрации Байдена, санкции против СП-2, утвержденные Минюстом, должны быть представлены Конгрессу уже в мае. В предварительных списках компания Nord Stream 2 AG, управляющая газопроводом, однако войдет ли она в итоговый перечень компаний, пока неизвестно. Ключевое решение по вопросам санкций, связанных с газопроводом, должен принять Байден.Читайте такжеСША добьют Северный поток-2, у РФ нет шансов – Atlantic Council

Журналисты также указали, что в Белом доме рассматривают возможность назначения специального представителя по переговорам для остановки проекта Северный поток-2. Согласно их информации, в конце марта должность предложили Эймосу Хохстейну, который был координатором и спецпосланником администрации Обамы по вопросам международной политики. До октября 2020 года Хохстен состоял в наблюдательном совете Нафтогаза. Однако решение еще не принято, а сам Хохстейн отказывается от комментариев.

В материале подчеркивается, что ранее вопросы СП-2 курировали эксперты по Европе в Совете безопасности США и Государственном департаменте, однако теперь в Вашингтоне решили усилить давление на газопровод, которые достроен уже на 96%.

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