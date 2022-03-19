Газовая зависимость от РФ – "глупая" политика: министр экономики ФРГ раскритиковал Берлин

Германия работает над поиском новых источников для получения газа / pixabay

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что Берлин совершил "глупый" поступок, создав такие условия, при которых государство стало зависимым от российских поставок газа.

Как сообщает Bloomberg, в эфире DeutschlandFunk радио он назвал "глупым" (stupid, - ред.) поступок Берлина, вследствие которого Германия стала зависимой от российского газа примерно наполовину своих поставок.

Кроме того, пребывая в Катаре и ОАЭ, где он обсуждал возможность покупки ФРГ сжиженного природного газа (СПГ), министр сказал, что в будущем немецкому государству не следует допускать такой ситуации – каждый из отдельных поставщиков должен поставлять не более 10 или 20% потребностей Берлина.

Напомним, в конце февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал заявление о том, что Германия решила пойти на смену курса и отказаться от поставок газа из России. Берлин намерен построить два терминала сжиженного природного газа и планирует создать запасы угля и топлива.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Германия выступила против интеграции государства в НАТО, а теперь блокирует процедуру ускоренного вступления страны в Евросоюз. По его словам, немецкие компании продолжили работать с Россией, которая использует Берлин для финансирования своей войны против Киева.