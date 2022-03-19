Газовая зависимость от РФ – "глупая" политика: министр экономики ФРГ раскритиковал Берлин

Германия почти наполовину зависима от российского газа, сказал Роберт Хабек.
Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что Берлин совершил "глупый" поступок, создав такие условия, при которых государство стало зависимым от российских поставок газа.
Как сообщает Bloomberg, в эфире DeutschlandFunk радио он назвал "глупым" (stupid, - ред.) поступок Берлина, вследствие которого Германия стала зависимой от российского газа примерно наполовину своих поставок.
Кроме того, пребывая в Катаре и ОАЭ, где он обсуждал возможность покупки ФРГ сжиженного природного газа (СПГ), министр сказал, что в будущем немецкому государству не следует допускать такой ситуации – каждый из отдельных поставщиков должен поставлять не более 10 или 20% потребностей Берлина.
Напомним, в конце февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал заявление о том, что Германия решила пойти на смену курса и отказаться от поставок газа из России. Берлин намерен построить два терминала сжиженного природного газа и планирует создать запасы угля и топлива.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Германия выступила против интеграции государства в НАТО, а теперь блокирует процедуру ускоренного вступления страны в Евросоюз. По его словам, немецкие компании продолжили работать с Россией, которая использует Берлин для финансирования своей войны против Киева.