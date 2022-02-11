Главный коммунист России загремел в больницу вслед за Жириновским: что известно об их состоянии

Скандальные депутаты РФ госпитализированы в Москве / УНИАН

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве. Его на несколько дней поместили в больницу для профилактики.

Как рассказал глава пресс-службы партии Александр Ющенко, данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств, пишет российский "Интерфакс".

Лечение Зюганов, как правило, проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

Стоит отметить, что в этом же медучреждении находится и Владимир Жириновский, которого госпитализировали несколько дней назад.

Читайте также8 вакцин не помогло: Жириновского в тяжелом состоянии госпитализировали и подключили к ИВЛПо состоянию на 11 февраля его состояние здоровья оценивается как стабильное.

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Однако в российских СМИ пишут, что у политика большое поражение легких, из-за чего его подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом отмечается, что политик якобы еще и успевает работать из больничной палаты – он отдаленно проводит консультации с подчиненными и отдает указания.

Напомним, что компартия РФ подала проект обращения к президенту Владимиру Путину по вопросу официального признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе "независимыми государствами".

Также сообщалось, что российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, известный своей украинофобной позицией, скрывал факт инфицирования коронавирусом от других почти две недели. О его болезни знал лишь узкий круг лиц, в который входили его личные телохранители, помощники, а также руководитель аппарата.