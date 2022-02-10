Шаг России к признанию "ЛДНР" и обращение к Путину: КПРФ анонсировала заседание в Госдуме

Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение к Путину о признании Москвой "ЛДНР" уже на следующей неделе - Зюганов / Reuters

Совет Госдумы России уже на следующей неделе планирует провести заседание, на котором рассмотрят проект обращения к президенту Владимиру Путину по вопросу официального признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе "независимыми государствами". Об этом заявил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Как сообщает РИА Новости, руководитель российской парламентской фракции, которая стала инициатором документа, сказал, что в Совете Госдумы РФ намерены в начале следующей недели рассмотреть проект обращения к Путину о признании "ЛДНР".

Читайте такжеШаг России по Донбассу – выход из Минских соглашений: Кулеба объяснил ситуацию с признанием "ЛДНР""Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут - соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом", - сказал Зюганов.

Уточняется, что ранее источник издания в Госдуме заявил, что решение относительно обращения к Путину по "ЛДНР" могут принять на Совете Госдумы 14 февраля.

Планы России о признании "ЛДНР" на оккупированном Донбассе

Депутаты Госдумы от Коммунистической партии 19 января внесли в парламент РФ проект обращения к президенту Владимиру Путину об официальном признании "ДНР" и "ЛНР". В документе речь идет о том, что российские парламентарии просят признать "образования" на Донбассе в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых" государств.

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Также они предлагают Путину провести переговоры с руководителями так называемых "ЛДНР" с целью создания правовой основы для дальнейшего сотрудничества.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Путин не знает о таком документе. Решение в Кремле по этому вопросу будет приниматься в том случае, если голосование состоится.

На брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Блинкеном глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва пока не планирует признавать "ЛДНР". По его словам, они, дескать, самостоятельно отозвали результаты своих "референдумов о независимости" в обмен на подписание "Минска".

24 января в КПРФ сказали, что Совет Госдумы РФ будет рассматривать обращение к Путину по "ЛДНР" в феврале.

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