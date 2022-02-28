Груз "300" из Украины: в Беларусь массово свозят оккупантов

В Беларуси на данный момент переполнены русскими фашистами больницы.
В сети появились снятые очевидцами видеокадры, как десятки, если не сотни раненых солдат оккупационной армии России привозят в больницу в районе города Мозырь в Беларуси.
"Не сильно хорошо видно - но 8 санитарных "пазиков" движутся…", - рассказывает автор одного видео.
"Понесли носилки, сейчас будут выгружать. Там и раненые, и, наверное, двухсотые. Неужели в больнице уже мест нету", - комментирует автор другого видео на фоне поезда РЖД, куда собираются грузить содержимое санитарных машин.
Как пишут СМИ, в Беларуси, на данный момент переполнены русскими фашистами больницы многих городов этой страны. Для того, чтобы их разместить, выгнать пришлось даже местных больных.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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