Груз "300" из Украины: в Беларусь массово свозят оккупантов

Авто с оккупантами / скриншот

В сети появились снятые очевидцами видеокадры, как десятки, если не сотни раненых солдат оккупационной армии России привозят в больницу в районе города Мозырь в Беларуси.

"Не сильно хорошо видно - но 8 санитарных "пазиков" движутся…", - рассказывает автор одного видео.

"Понесли носилки, сейчас будут выгружать. Там и раненые, и, наверное, двухсотые. Неужели в больнице уже мест нету", - комментирует автор другого видео на фоне поезда РЖД, куда собираются грузить содержимое санитарных машин.

Как пишут СМИ, в Беларуси, на данный момент переполнены русскими фашистами больницы многих городов этой страны. Для того, чтобы их разместить, выгнать пришлось даже местных больных.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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