Навальный устроил скандал на заседании суда и рассказал о "предателях"

Алексей Навальный в зале суда / пресс-служба Мосгорсуда

В пятницу, 12 февраля, в Москве возобновился процесс против Алексея Навального по делу о "клевете" на ветерана Второй мировой Игната Артеменко.

Сторона защиты заявила о том, что процесс не может быть объективным, так как "судья не может быть беспристрастным". Об этом же говорил и Навальный в своем выступлении, сообщает Дождь. Однако требование защиты Навального было отклонено судьей.

В то же время Навальный жестко обратился к судье, которая не давала ему закончить свое выступление. "Будете меня перебивать, я удалю вас из зала суда", - заявил Навальный.

Прокурор зачитала показания ветерана. Он передал, что к сожалению не сможет участвовать в заседании из-за преклонного возраста и состояния здоровья.

В то же время в суде давал показания внук ветерана Игорь Колесников, которого Навальный обвинил в "торговле дедом" и в подделке подписи ветерана на заявлении.

"Я хочу понять, как вы встали на вопрос торговли собственным дедушкой. В какой момент вы решили использовать своего дедушку для улучшения материального положения? Я всех таких как вы (обращаясь к Колесникову), которые сделали из своего деда куклу, считаю предателями и холуями. Перед вами, торговцем дедом, я извиняться не буду. Здесь у всех деды воевали, но почему-то никто ими не торгует", - добавил Навальный.

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Новое дело против Навального:

Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.

По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Приговор Навальному: