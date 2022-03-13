Иран нанес ракетный удар по Ираку: атаковано консульство США, военные объекты, агенство новостей

В сторону Эрбиля было выпущено шесть баллистических ракет дальнего радиуса Fateh-110. Начался пожар. Комплекс здания консульства США был охвачен огнем.
В ночь с 12 на 13 марта был нанесен ракетно-бомбовый удар по Ираку. Под огнем оказались военные объекты, а также американское консульство. Предположительно, пуск был совершен с базы Хасабад в Тебризе (Иран).
В сторону столицы Иракского Курдистана - Эрбиля - выпустили шесть баллистических ракет дальнего радиуса Fateh-110. Об этом сообщает иракский телеканал Alhadath Brk в Twitter и издание Al Arabiya.
В результате атаки Эрбиле повреждены офисы и помещение новостного агентства.
После того, как прогремели взрывы, начался пожар. Комплекс здания консульства США был охвачен огнем.
На данный момент нет информации о жертвах в результате ракетного удара. Среди американских военных нет пострадавших.
В Госдепе США сообщили, что ущерб правительственным объектам США не был нанесен. Там также осудили это "возмутительное нападение и демонстрацию насилия".
В то же время, в иранских Telegram-каналах начали публиковать сообщения с текстом "Z и V, вы не одиноки" (Z and V you are not alone). Как известно, именно этими буквами помечена техника российских оккупантов, которые вторглись в Украину.
Стоит отметить, что в последние дни Иран угрожал местью за смерть двух офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во время якобы израильского авиаудара в Сирии на прошлой неделе.
Позже иранские СМИ подтвердили, что это месть за уничтожение двух иранских офицеров в Сирии силами израильских ВВС.
При этом Иранская сторона сообщает, что атака велась по объектам Моссада в Ираке.
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