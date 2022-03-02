"Искренне служил России": украинские защитники ликвидировали российского полковника

40-летний офицер РФ был уничтожен на Донбассе.
На территории Украины умер российский полковник Виктор Исайкин, который принимал участие в попытке масштабной оккупации страны.
Данную информацию обнародовал глава Мордовской Республики России Артем Здунов в Instagram. По его словам, 40-летний оккупант имел звание полковника и уехал в Украину "выполнять боевые задания".
"Во время боевого задания во время спецоперации по оказанию помощи народным "республикам" на Донбассе погиб наш земляк", - написал тот.
"Свою жизнь он посвятил чистосердечному служению России", - добавил глава Мордовии.
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