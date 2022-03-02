"Искренне служил России": украинские защитники ликвидировали российского полковника

Виктор Здунов / instagram.com/zdunov_artem

На территории Украины умер российский полковник Виктор Исайкин, который принимал участие в попытке масштабной оккупации страны.

Данную информацию обнародовал глава Мордовской Республики России Артем Здунов в Instagram. По его словам, 40-летний оккупант имел звание полковника и уехал в Украину "выполнять боевые задания".

"Во время боевого задания во время спецоперации по оказанию помощи народным "республикам" на Донбассе погиб наш земляк", - написал тот.

"Свою жизнь он посвятил чистосердечному служению России", - добавил глава Мордовии.

Читайте такжеРоссийские оккупанты захватили Тростянец на Сумщине: людей начали вытаскивать из домовНапомним, в Сумской области прошел первый обмен пленными. Одного российского офицера обменяли на пятерых украинских бойцов тероробны.

Читайте также: