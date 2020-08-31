"Искреннее разочарование": у Лукашенко отреагировали на балтийские санкции

В МИД Беларуси ответили на санкции Латвии, Литвы и Эстонии / УНИАН

Попытки Латвии, Литвы и Эстонии воздействовать санкциями на Беларусь приводят к обратному эффекту, заявили в белорусском Министерстве иностранных дел. В ведомстве уточнили, что в ответ будут приняты адекватные меры.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, в МИД внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Он также отметил, что мнение стран-соседей имеет для Беларуси значение.

"Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование", - заявил он.

Глаз подчеркнул, что какие-либо попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту, и история Беларуси это подтверждает.

"Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает", - добавил он.

Читайте также"Они зажрались": Лукашенко взбеленился из-за санкций против БеларусиНапомним, ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстоницю из-за ситуации после выборов в республике.

Об этом в понедельник, 31 августа, заявили в МИД вышеупомянутых стран.

Санкции введены против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси.