Из-за украино-российского конфликта резко вырастут цены на продукты - Reuters

Из-за украино-российского конфликта резко вырастут цены на продукты / ua.depositphotos.com

Эскалация военного конфликта между Москвой и Киевом приведет к тому, что наверняка вырастут мировые цены на продукты, которые уже близки к многолетним максимумам. Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков и трейдеров.

Эскалация между двумя странами вынудит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные пути поставок. И это вызовет рост цен.

По словам одного сингапурского трейдера, торговые корабли уже избегают заходить в акваторию Черного моря из-за военных рисков. И поэтому перебои с поставками уже происходят.

Согласно свежим данным, на Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла. Также трейдеры обеспокоены тем, что любое военное вмешательство легко может повлиять на поставки и спровоцировать борьбу импортеров за альтернативные поставки.

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Цены на продукты в Украине

Ранее с начала года в Украине резко подорожали овощи и говядина. Рост в пределах 1% зафиксирован также в ценах на батон, ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу. При этом средняя стоимость свинины и курицы, наоборот, снизилась.

Также цены на сахар в феврале в Украине рекордно выросли несмотря на то, что в январе 2022 года цена на этот продукт упала до 25,78 гривен. В 2021 году сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены.