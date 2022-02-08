С начала года в Украине резко подорожали овощи и говядина

Какие продукты подорожали больше всего с начала года / ua.depositphotos.com

С начала текущего года до начала февраля в Украине больше всего подорожали овощи и мясо говядины. При этом средняя стоимость свинины и курицы, наоборот, снизилась.

По информации мониторинга цен в сегменте пищевых продуктов, обнародованного Министерством экономики, с 1 января заметнее всего подорожали такие товары:

морковь – на 2,3% (16,24 грн/кг);

говядина – на 1,7% (215,27 грн/кг);

белокочанная капуста – на 1,5% (21,06 грн/кг).

Рост в пределах 1% зафиксирован также в ценах на батон, ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу, пшено, куриные яйца категории С1, сливочное и подсолнечное масло, сахар-песок и картофель.

В то же время средняя стоимость свинины снизилась на 4,5% (110,13 грн/кг), а куриной тушки – на 1,5% (73,37 грн/кг). Незначительно подешевели (до 1%) пшеничная мука, пастеризованное молоко жирностью до 2,5%, сметана жирностью до 15%, репчатый лук.

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Ранее Главред писал о том, что по прогнозу экспертов, в новом году стоит ожидать подорожание сахара, несмотря на рекордный рост цен в 2021 году. Как говорит руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, стоимость сахара в 2022 году повысится как минимум на 20%.

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр. Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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