Коалициада в Германии на финише – канцлером станет Шольц, а союзники Украины получат 5 портфелей

Олаф Шольц станет новым канцлером ФРГ/ Reuters/Fabrizio Bensch

По итогам двухмесячных переговоров, которые длились после завершения выборов в Бундестаг, было принято решение о том, что новым канцлером Германии станет Олаф Шольц – лидер Социал-демократической партии. Партия зеленых, которая поддерживает Украину, получит в свое распоряжение МИД, министерство экономики и министерство по делам семьи.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, переговоры по новой коалиции длились 2 месяца. Было согласовано, что правительство возглавит лидер СДПГ Олаф Шольц. В коалицию, помимо СДПГ, войдут Партия зеленых и Свободные демократы. Новый Кабмин ставит перед собой цели обновления экономики, борьбу с климатическими изменениями, и продвижение цифровых технологий.

Как будут распределяться должности в Кабмине ФРГ

По информации издания, официально о распределении постов в правительстве Германии объявят в ходе пресс-конференции в Берлине. Социал-демократическая партия должна получить должности министров канцелярии, а также внутренних дел и строительства.

Зеленые получат под свой контроль 5 ведомств – МИД, министерство по делам семьи и министерство экономики.

Свободным демократам могут отдать Минздрав, Минобороны, Минобразования, Минюст и Министерство финансов.

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Читайте такжеМеркель 2.0 с акцентом на Россию: чего ждать от нового канцлера ГерманииНапомним, ранее лидер СПДГ Олаф Шольц заявлял, что все гарантии перед Украиной, которые были предоставлены Киеву в рамках сделки Германии и США по Северному потоку-2, должны быть выполнены. Он подчеркивал, что Украина по-прежнему должна оставаться транзитером российского газа в Европу.

Позиция партии Союз 90/Зелёные по газопроводу Северный поток-2

Союз 90/Зелёные (Партия зеленых) в своей политике отстаивает курс, направленный против российского газопровода Северный поток-2 и Москвы. Сопредседатель политической силы Анналена Бербок ранее осуществляла попытку провести через Бундестаг инициативу, направленную на остановку строительства магистрали Газпрома.

Бербок предупреждала, что запуск Северного потока-2 станет "фатальным", тогда как доверять словам из России о сохранении украинского транзита газа нельзя. Она обещала бороться с трубопроводом Газпрома в случае своей работы в новом правительстве Германии.