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Запуск СП-2 станет фатальным, а слова РФ по Украине доверять нельзя: в ФРГ помешают планам Газпрома

25 сентября 2021, 19:15

Германия не должна выдавать документы на разрешение запуска Северного потока-2, считает Анналена Бербок.

Анналена Бербок
Германия не должна выдавать СП-2 документов на запуск газопровода - Бербок / Reuters

Прокачка газа в Европу по Северному потоку-2 станет уже неизбежной и принесет угрозу, а заявлениям России о том, что транзит газа через Украину будет сохранен, доверять нельзя. Германия не следует выдавать разрешение на запуск газопровода. Партия Зеленых намерена препятствовать поставкам газа по трубопроводу в том случае, если политическая сила будет представлена в правительстве. Об этом заявила кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок.

В интервью Pioneer она рассказала о том, что намерена препятствовать транспортировке газа по трубопроводу Северный поток-2 в том случае, если она войдет в новое правительство Германии.

Кроме того, она выступает против выдачи документов на запуск трубопровода.

"Я бы не стала их выдавать (документы по введению в эксплуатацию СП-2, - ред.)", - сказала Бербок.

Также политик считает, что запуск Северного потока-2 несет угрозу, а заявлениям россиян о сохранении транзита путем Украины доверия не вызывают.

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Поставки газа по "Северному поток-2" будут "фатальными", а словам Москвы о сохранении транзита через Украину "нельзя доверять", - цитирует ее издание Tagesspiegel.

Справка

Позиция Партии зеленых по Северному потоку-2

Партия Союз 90/Зелёные, сопредседателем которой является Анналена Бербок – кандидат в канцлеры ФРГ – последовательно придерживается жесткой позиции в отношении России. Сама Бербок пыталась провести через Бундестаг инициативу, направленную на прекращение строительства Северного потока-2.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ

Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко, считает, что если Анналена Бербок по итогам выборов в Бундестаг станет новым канцлером Германии, запуск Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года. В течение этого периода отношения к проекту Газпрома в Европе может существенно поменяться.

Смотрите видео ТСН - почему Германия заинтересована в запуске СП-2

Запуск Северного потока-2

Глава Газпрома Алексей Миллер 10 сентября заявил об окончании строительства газопровода Северный поток-2. Магистраль достроили в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg предполагали, что первые поставки газа по СП-2 начнутся уже с 1 октября, а в декабре труба заработает на полную мощность. Советник главы Минэнерго Украины Лана Зеркаль заявила, что такой сценарий вряд ли возможен, так как газопровод к тому времени не успеют сертифицировать.

Председатель Газпрома Алексей Миллер позже заявил, что поставок газа в Европу по Северному потоку-1 с 1 октября не будет.

В Федеральном агентстве Германии, которое проведет сертификацию СП-2, предупредили компанию Nord Stream 2 AG о наказании в том случае, если будет осуществлена попытка запуска трубопровода без получения соответствующих документов.

viber
новости Германии Северный поток-2 новости Украины
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