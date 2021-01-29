Когда Путин выпустит Навального из тюрьмы: в РФ назвали главное условие

Основная масса протестующих выступают против Владимира Путина, говорит Игорь Яковенко.
Российского оппозиционера Алексея Навального не выпустят из тюрьмы до тех пор, пока Владимир Путин будет президентом РФ, заявил оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, "Навальный выйдет из тюрьмы, когда Путин туда придет".
Говоря об отличиях нынешних протестов в РФ от тех, которые были ранее, он подчеркнул, что сейчас люди вышли на улицы во многих городах, причем число протестующих там даже больше, чем в Мсокве (в процентном соотношении к числу жителей).
"Это очень важное отличие, потому что раньше протесты носили главным образом московский характер", - говорит обозреватель.
Еще одним важным фактором он назвал то, что на улицы городов вышли очень много людей, которые ранее не принимали участия в протестных акциях.
"Говорят, что около 40% — это люди, которые впервые стали участвовать в протестах. Это, конечно, связано с огромным количеством просмотров фильма Навального", — считает журналист.
Он добавил, что основная масса протестов была именно против президента РФ Владимира Путина, хотя сторонников Алексея Навального также было много.
"Навальный, безусловно, это конкурент Путина. В России есть один политик — Навальный, и один узурпатор — Путин", — резюмировал Яковенко.
Читайте также"Скучно, девочки": Путин ответил на расследование Навального по дворцу в Геленджике
Митинги в России:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.