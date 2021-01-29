Когда Путин выпустит Навального из тюрьмы: в РФ назвали главное условие

Акции протеста в России / Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального не выпустят из тюрьмы до тех пор, пока Владимир Путин будет президентом РФ, заявил оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, "Навальный выйдет из тюрьмы, когда Путин туда придет".

Говоря об отличиях нынешних протестов в РФ от тех, которые были ранее, он подчеркнул, что сейчас люди вышли на улицы во многих городах, причем число протестующих там даже больше, чем в Мсокве (в процентном соотношении к числу жителей).

"Это очень важное отличие, потому что раньше протесты носили главным образом московский характер", - говорит обозреватель.

Еще одним важным фактором он назвал то, что на улицы городов вышли очень много людей, которые ранее не принимали участия в протестных акциях.

"Говорят, что около 40% — это люди, которые впервые стали участвовать в протестах. Это, конечно, связано с огромным количеством просмотров фильма Навального", — считает журналист.

Он добавил, что основная масса протестов была именно против президента РФ Владимира Путина, хотя сторонников Алексея Навального также было много.

"Навальный, безусловно, это конкурент Путина. В России есть один политик — Навальный, и один узурпатор — Путин", — резюмировал Яковенко.

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