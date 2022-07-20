"Колхозный тверк": Сеть поразило видео "Z-танца" россиянок

Одним из элементов танца был жест рук, сложенных в виде пистолета, которым исполнительницы "обстреляли" присутствующих. Что, кстати, не смутило зрителей.
В России исполнительницы танца живота устроили шоу в военной форме с Z-символикой. Выступление проходило в музее города Курган и было посвящено Всероссийской акции Ночь музеев-2022 "Точки над і".
Видео танца было опубликовано в Twitter. Четыре женщины в топах, юбках и кепках с армейским принтом и символикой в виде буквы Z вышли на сцену под аплодисменты зрителей.
Танцовщицы устроили "шоу" под ритмичную музыку и восторженные возгласы зрителей.
Одним из элементов танца был жест рук, сложенных в виде пистолета, которым исполнительницы "обстреляли" присутствующих. Что, кстати, не смутило зрителей.
За свое выступление женщины получили благодарственное письмо.
В Сети реакция была неоднозначной. Пользователи пишут:
"Колхозный тверк"
"Трясопузы. Упитанные, тупые, страшные"
"z-самки исполняют танец, вызывающий импотенцию"
"Опять кошмары сниться будут... А может они специально ненависть этим символам вызывают????"
"Пляшут они, а стыдно мне"
"Зовите экзорциста!"
"Напоминает берлинские варьете в 41-м"
Как сообщал Главред, супермодель Ирина Шейк попала в скандал с Z-символикой.
Тем временем российский музыкант Андрей Макаревич намекнул на значение буквы "Z", которую активно цепляют на одежду, рисуют на военной и другой технике в РФ. Музыкант считает, что это отсылка к свастике времен Второй мировой войны.
Другие новости:
- "Очень неудачный символ": историк объяснил значение "Z" и "O" на российской технике
- "Буква Z - символ горя для Украины": Поклонская эмоционально высказалась и было обругана россиянами
- Символы Z и V на военной технике оккупантов: что могут означать знаки крупнейшей войны 21 века в Европе