"Колхозный тверк": Сеть поразило видео "Z-танца" россиянок

Танцовщицы с Z-символикой вызвали неоднозначную реакцию в Сети/ скриншот

В России исполнительницы танца живота устроили шоу в военной форме с Z-символикой. Выступление проходило в музее города Курган и было посвящено Всероссийской акции Ночь музеев-2022 "Точки над і".

Видео танца было опубликовано в Twitter. Четыре женщины в топах, юбках и кепках с армейским принтом и символикой в виде буквы Z вышли на сцену под аплодисменты зрителей.

Танцовщицы устроили "шоу" под ритмичную музыку и восторженные возгласы зрителей.

Одним из элементов танца был жест рук, сложенных в виде пистолета, которым исполнительницы "обстреляли" присутствующих. Что, кстати, не смутило зрителей.

За свое выступление женщины получили благодарственное письмо.

Благодарственное письмо танцовщицам с Z-символикой

Российские z-танцовщицы / Фото Telegram

В Сети реакция была неоднозначной. Пользователи пишут:

"Колхозный тверк"

"Трясопузы. Упитанные, тупые, страшные"

"z-самки исполняют танец, вызывающий импотенцию"

"Опять кошмары сниться будут... А может они специально ненависть этим символам вызывают????"

"Пляшут они, а стыдно мне"

"Зовите экзорциста!"

"Напоминает берлинские варьете в 41-м"

Как сообщал Главред, супермодель Ирина Шейк попала в скандал с Z-символикой.

Тем временем российский музыкант Андрей Макаревич намекнул на значение буквы "Z", которую активно цепляют на одежду, рисуют на военной и другой технике в РФ. Музыкант считает, что это отсылка к свастике времен Второй мировой войны.

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