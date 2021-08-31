Лавров громогласно заявил, что вопрос оккупированного Россией Крыма якобы "закрыт" / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров громогласно заявил, что вопрос оккупированного Крыма "закрыт". По его словам, украинские власти якобы это уже поняли.

"Если их волнует, как они заявляют, проведение выборов в Крыму и на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые не подконтрольны центральному правительству, то Крым - дело решенное, мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли", - сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений, сообщает "РИА Новости".

Несмотря на то, что недавно в Киеве состоялся саммит Крымская платформа, Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт".

"Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт", - заявил он.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшуюся в Киеве Крымскую платформу. Как подчеркнул он во время визита в Будапешт, саммит в Киеве был "пустой русофобской акцией".

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Читайте также"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по КрымуТакже ранее бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем.