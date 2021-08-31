УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лавров громогласно заявил, что вопрос оккупированного Россией Крыма якобы "закрыт"

31 августа 2021, 13:05
Прослушать новость
Остановить

Несмотря на то, что недавно в Киеве состоялся саммит Крымская платформа, Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт".

Лавров
Лавров громогласно заявил, что вопрос оккупированного Россией Крыма якобы "закрыт" / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров громогласно заявил, что вопрос оккупированного Крыма "закрыт". По его словам, украинские власти якобы это уже поняли.

"Если их волнует, как они заявляют, проведение выборов в Крыму и на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые не подконтрольны центральному правительству, то Крым - дело решенное, мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли", - сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений, сообщает "РИА Новости".

Несмотря на то, что недавно в Киеве состоялся саммит Крымская платформа, Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт".

"Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт", - заявил он.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшуюся в Киеве Крымскую платформу. Как подчеркнул он во время визита в Будапешт, саммит в Киеве был "пустой русофобской акцией".

Реклама

Читайте также"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по КрымуТакже ранее бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем.

viber
новости России Сергей Лавров оккупация Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Лавров громогласно заявил, что вопрос оккупированного Россией Крыма якобы «закрыт»». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Владимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизньВладимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизнь Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запретыЧто нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты "Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото Скончался знаменитый советский актерСкончался знаменитый советский актер Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021

Последние новости

14:35

В Запорожье металлурги сделали подарки школьникам ко Дню знаний

14:32

Украинцев готовят к новому ценовому удару: какие продукты подорожают Видео

14:25

"Готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы": Еврокомиссия проконсультирует Киев по СП-2 Видео

14:18

Вышел трейлер фильма Де гроші с Дзидзьо и Юрием Горбуновым Видео

14:00

Шок и провал: что сулит Льву гороскоп на сентябрь-2021

Реклама
13:59

Ученые выяснили главную причину смерти от кронавируса Видео

13:58

Теплые открытки с последним днем лета 2021: как красиво проститься с летом

13:39

В Украине проведут конкурс рабочих профессий WorldSkills: старт в октябре

13:38

В Киеве поймали педофила, насиловавшего пасынка и снимавшего детское порно

13:35

Где ливанет с неба, а где иссушит: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

13:15

Бабушку замученного мальчика из Черкасс арестовали в зале суда Видео

13:13

Что делают врачи, чтобы бороться с воспалением: 10 способов Видео

13:05

Лавров громогласно заявил, что вопрос оккупированного Россией Крыма якобы "закрыт"

13:00

Гороскоп для Весов на сентябрь-2021: работа над ошибками и обнуление

12:59

"Слава уехал в Польшу на заработки": в Днепре вандалы осквернили патриотический мурал

12:51

Пугающие цифры: с начала года в Украине пропало 9000 детей Видео

12:48

Умер новорожденный племянник Шэрон Стоун

12:24

Цены на электроэнергию взлетели на 50%: украинцев готовят к новому подорожанию Видео

12:04

Как понять, что организму не хватает витаминов: пять признаков на ногтях Видео

12:03

Юля Зайка откровенно рассказала о личной жизни после Холостяка 2021 Видео

Реклама
12:00

Модные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объем Фото

11:54

Михаил Поплавский: "В каждом - я вижу большое будущее Украины" актуально

11:50

"Пятками в телевизор": в Сети показали, какую "конуру"-квартиру в Киеве продают за 33 тысячи

11:48

В Северной Осетии лавина накрыла трех украинских альпинистов

11:37

Disney официально продлил Круиз по джунглям на второй фильм

11:21

В моду на осень-зиму 2021 2022 входят причудливые мохнатые сапоги и сабо с мехом Видео

11:20

Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021

11:17

"Такой Крым не люблю": россиянка рассказала, как ее "облапошили" на отдыхе Видео

11:14

Вонь, антисанитария, мусор: одесситка превратила квартиру в свалку и жила там с 9-летним сыном и псом Фото

11:09

"Не просьбы, а предложения": Арестович рассказал, о чем Зеленский планирует говорить с Байденом Видео

11:01

Надя Дорофеева обольстительно засветила аппетитные ягодицы

11:00

Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года

10:40

"С русскими сидеть не будем": в РФ истерят после отказа Цветова от совместного фото на Паралимпиаде Видео

10:31

Накроет засуха, ударят ранние заморозки: украинцам рассказали, какой будет погода осенью Видео

10:25

"Врачи рыдали, увидев его": депутат рассказал, как ребенок в Черкассах пять дней лежал без помощи

10:21

The Hardkiss презентовали клип на песню 7 вітрів из нового альбома Видео

10:10

"Дьявол — в деталях": Зеленский прибыл в США и раскрыл, чего ждет от визита Видео

10:04

США должны оказать Украине военную помощь на уровне Афганистана: в ОП назвали причину Видео

10:00

Компанией года по версии Всеукраинского отраслево-аналитического центра признана сеть ломбардов "Благо" новости компании

09:07

Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: сюрпризы, новый бизнес или недопонимание партнера Видео

Реклама
09:00

В предпоследний день лета Киев накрыла сильная гроза: молнии спровоцировали ряд взрывов и пожаров Видео

08:50

ВСУ нанесут контрудар: у Зеленского назвали условие наступления на Донбассе Видео

08:28

Коронавирус в Украине 31 августа: за сутки 1356 человек получили положительный тест на COVID-19

07:59

Зимы не будет: синоптик озадачил неожиданным прогнозом и назвал сроки Видео

07:45

Молчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на Крым мнение

07:31

Кабул покинул последний американский военный самолет: 20-летнее присутствие США в Афганистане окончено Видео

07:22

В какое время суток нужно есть фрукты для похудания - ответ диетолога

07:00

Ошеломительный успех: что сулит Близнецам гороскоп на сентябрь-2021 Видео

06:44

Президент Зеленский и первая леди прибыли в США: все подробности визита

06:42

Певица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять