Украина не сможет отвоевать у РФ Крым и Донбасс: в США назвали причину

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Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявила о том, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем.

Отвечая на вопрос Крым.Реалии о возможном военном сценарии для возвращения украинских территорий, он подчеркнул, что не верит в обладание Украиной военным потенциалом для победы над Россией.

"Мы же говорим, что на Донбассе не группа сепаратистов, а войска под командованием России – обученные и оснащенные Россией силы, российская разведка. Россия предоставит им все оборудование и все ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Так что я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем", – сказал он.

Волкер полагает, что на Россию нужно воздействовать политическими методами.

"Это вопрос оказания другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления Россия решила закончить войну. Но сейчас Россия не в такой ситуации", – добавил он.

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Напомним, ранее Волкер заявил о том, что в ситуации со стягиванием войск к границам Украины президент РФ Владимир Путин достиг всего, чего хотел, и оставил себе возможность добиться большего.

По его словам, Путин продемонстрировал способность и политическую волю развернуть массированную военную силу в сжатые сроки, вместе с командованием, материально-техническим обеспечением и ядерным оборудованием.