Макрон набросился с обвинениями на некоторые страны из-за позиции по войне в Украине

Позиция африканцев по войне РФ против Украины является лицемерной, сказал Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Африки пересмотреть свою позицию по вторжению РФ в Украину и ввести санкции против страны-агрессора.
Как пишет BFM TV, лидер Франции, во время своего визита в Камерун, заявил, что позиция африканцев по войне РФ против Украины является лицемерной.
"Именно Россия начала войну. Мы решили сделать все, чтобы остановить эту войну, не участвуя в ней. Европейцы вводят санкции против России, чтобы блокировать военные действия и изолировать ее дипломатически. Вот где вы (страны Африки - ред.) нам тоже нужны, иначе эта схема (шантаж России - ред.) будет повторяться всю жизнь", - подчеркнул Макрон.
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Что заявлял Макрон ранее
Франция хочет добиться прекращения войны в Украине и не хочет, чтобы она распространилась за ее пределы и превратилась в новую мировую войну.
Как заявил Макрон, в случае длительного конфликта в Украине, Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, и предупредил РФ, что будут соблюдать санкции против.
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