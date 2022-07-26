Макрон набросился с обвинениями на некоторые страны из-за позиции по войне в Украине

Макрон / president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Африки пересмотреть свою позицию по вторжению РФ в Украину и ввести санкции против страны-агрессора.

Как пишет BFM TV, лидер Франции, во время своего визита в Камерун, заявил, что позиция африканцев по войне РФ против Украины является лицемерной.

"Именно Россия начала войну. Мы решили сделать все, чтобы остановить эту войну, не участвуя в ней. Европейцы вводят санкции против России, чтобы блокировать военные действия и изолировать ее дипломатически. Вот где вы (страны Африки - ред.) нам тоже нужны, иначе эта схема (шантаж России - ред.) будет повторяться всю жизнь", - подчеркнул Макрон.

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Что заявлял Макрон ранее

Франция хочет добиться прекращения войны в Украине и не хочет, чтобы она распространилась за ее пределы и превратилась в новую мировую войну.

Как заявил Макрон, в случае длительного конфликта в Украине, Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, и предупредил РФ, что будут соблюдать санкции против.

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