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Масштабное восстание: в РФ рассказали, когда страну захлестнут новые бунты

5 февраля 2021, 06:30
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В России постепенно идет радикализация протестов, говорит Дмитрий Гудков.

Россия,протесты
Массовые протесты в России / Reuters

Оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков прокомментировал перспективы масштабных акций протеста в РФ из-за Алексея Навального.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, протесты и митинги в поддержку Навального будут более масштабными к лету.

"То, что мы сейчас видим на улицах российских городов, говорит о том, что власть может противопоставить протесту только насилие. Думаю, что протесты будут более масштабными ближе к лету. Повода не протестовать уже нет: благосостояние падает, репрессии и террор нарастают, с этим мириться все сложнее", - сказал Гудков.

По его словам, несмотря на то, что после ареста оппозицонера у сторонников Навального настроение подавленное, в России постепенно идет радикализация протестов как реакция на насилие со стороны власти, а имиджу Путина нанесен существенный ущерб.

"Радикализация происходит со всех сторон, и в ответ на насилие протесты радикализируются. Сейчас можно сказать о какой-то временной тактической победе власти, которая посадила Навального, но надо понимать, что начался необратимый процесс", - говорит российский оппозиционер.

Он считает, что имидж Владимира Путина был уничтожен фильмом Навального о дворце в Геленджике.

"В глазах большинства людей, которые увидели, что на фоне пандемии, обнищания населения Путин строит себе дворец за 100 млрд рублей со всеми символами из 90-х - золотые ершики, шест для стриптиза, казино и так далее. Пропаганда пыталась выставить Путина современным политиком, который с 90-ми боролся, а теперь многие увидели, что Путин как раз и есть символ 90-х", - сказал политик.

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Новые протесты в России:

  • 31 января полиция во время акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержала уже больше пяти тысяч человек.
  • Больше всего задержанных участников протестов в Москве. В лидерах по числу задержанных также Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
  • Полиция массово применяет силу к протестующим. Среди митингующих много пострадавших.
  • Как известно протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.
новости России Алексей Навальный протесты в России Дмитрий Гудков
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