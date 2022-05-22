Местные задорно плясали: видео с похорон погибшего в Украине племянника замминистра обороны РФ

В Ингушетии весело хоронят погибшего в Украине Адама Хамхоева / Скриншот, Антон Геращенко

В сети появилось видео с похорон племянника замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова - Адама Хамхоева, которого мастерски ликвидировали украинские защитники. Его тело привезли в родную Ингушетию. Об этом сообщают росСМИ.

Стоит отметить, что похороны прошли весело и задорно, на видео плачущих заметно не было.

"Смотришь на видео похорон и задумываешься, а знают ли участники церемонии русский язык и какой "русский мир" они готовы идти защищать", - написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Напомним, ВСУ ликвидировали капитана Адама Хамхоева в ночь с 20 на 21 мая. Он был командиром десантно-штурмовой роты.

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Также мы сообщали, что в захваченном российскими военными Мелитополе участники партизанского движения ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга. Оккупанты гибель своих командиров не афишируют, однако ужесточили проверки в городе, пытаясь обнаружить украинских защитников.

По данным украинской разведки, при странных обстоятельствах в Мелитополе уже погибли более 70 российских военных только за период с 20 марта до 12 апреля.

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