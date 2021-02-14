Мир с Украиной грозит поражением для Путина, Кремль устроит только один вариант – политик

Путин не намерен идти на компромисс с Украиной – полковник ФСБ в отставке / Reuters

Россия не заинтересована в урегулировании отношений с Украиной. Президента РФ Владимира Путина устраивает ситуация, когда на Донбассе остается замороженный конфликт в виде занозы в теле украинского государства, на которую в любой момент можно надавить. При действующем российском политическом режиме сторонам ни о чем договориться не удастся, так как Кремль и Путина интересует только полный контроль над Украиной, сказал в интервью Obozrevatel российский оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

По его словам, в Кремле нет никакого интереса в разрешении российско-украинского конфликта. Москву устраивает ситуация с конфликтом на Донбассе, которую россияне используют для достижения своих целей. До тех пор пока Путин является президентом России, никакого прогресса в отношениях России и Украины не предвидится.

"Я бы очень сильно удивился, если бы Путин был заинтересован в нормализации отношений с Украиной. Его устраивает замороженный конфликт на Донбассе. Это такая серьезная заноза, загнанная в тело Украины, которую всегда можно расшевелить, разбередить – привлечь к ней внимание. Пока Путин будет в Кремле, никакого прогресса по Донецку и Луганску, и вообще прогресса в отношениях с Украиной, не будет. У вас должны это понимать", - добавил Гудков, отметив, что определенное улучшение ситуации возможно, однако общий курс на конфронтацию будет сохраняться. Для действующих российских властей важно, чтобы в Украине продолжало сохраняться сложное положение.Читайте такжеУ Путина заявили, что считают Украину частью русского мира

Также он добавил, что иллюзии некоторых украинских политиков о потенциальных договоренностях с российскими властями объяснить сложно. В Кремле никто ни о чем говорить не собирается: установление нормальных отношений с Украиной там расценят как поражение, их устроит только полный контроль над украинским государством.

"Поэтому мне, честно говоря, не понятны иллюзии некоторых украинских политиков и деятелей о том, что с Путиным можно о чем-то договориться. Ни о чем. Никто в путинской администрации не заинтересован в нормализации взаимоотношений с Украиной. Для них это поражение. Единственное, что устроит Путина, – если Украина "ляжет" под Россию. Все остальное его не устраивает", - подчеркнул Геннадий Гудков.

Конфликт России и Украины