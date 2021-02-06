"Если остановимся, то проиграем": у Зеленского раскрыли планы Путина по Украине

Путин с 2000 года мечтает захватить Украину - Данилов / УНИАН

Если Киев не будет отстаивать интересы своего государства, то страну ждет поражение, так как российский президент Владимир Путин с 2000 года стремится к захвату Украины. Власти намерены пресечь планы Кремля и располагают стратегией отстаивания суверенитета государства, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе Киевского форума по безопасности.

Комментируя санкции против телеканалов 112, NewsOne и ZiK он сказал, что если Украина не будет работать над своим развитием, то сценарий российского президента может быть реализован.

"В том состоянии, в котором находимся, если мы остановимся, если мы не будем отстаивать национальные интересы, мы проиграем. И тогда Путин, начиная, скажем так, с 2000 года, когда он себе вложил в голову, что он должен захватить Украину, и это должно быть, скажем так, его завещанием, его мечта может осуществиться", - считает чиновник.Читайте такжеМинкульт просит Google и YouTube заблокировать аккаунты телеканалов Козака

Также он добавил, что главная задача властей – не допустить воплощения в жизнь таких событий. У государства есть план, который базируется на обеспечении суверенитета и независимости. Секретарь СНБО выразил уверенность, что украинскую стратегию удастся реализовать.

"Более того, я уверен, что мы это сделаем на 100%. Кроме того, я периодически общаюсь с Владимиром Зеленским и четко понимаю, каким образом в дальнейшем будут развиваться все эти события. Я знаю, каким образом мы будем отстаивать наш суверенитет для того, чтобы мы были независимы от кого угодно. И я уверен, что 100% победа будет за нами", - подчеркнул Алексей Данилов.

Конфликт России и Украины