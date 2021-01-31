У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине

В Кремле отметили, что в ходе переговоров с Путиным Байден заявил о российской агрессии против Украины.
Российские власти выступают категорически против позиции США в отношении Украины. Президент РФ Владимир Путин намерен тщательно убеждать Вашингтон в принятии американцами точки зрения России.
Как сообщает российское информагентство РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 31 января. По его словам, в ходе переговоров Путина и Байдена действительно звучали трактовки о том, что Россия осуществляет агрессию против Украины.
"Ну да, это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", - сказал он.
Также спикер Кремля добавил, что Путин планирует отстаивать российскую позицию перед Вашингтоном.
"И то разногласие, по которому, естественно, российская сторона и президент (Владимир) Путин будут неустанно и последовательно доводить нашу убежденную позицию до собеседника", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеБайден "не сдерживался" в разговоре с Путиным: в Белом доме раскрыли новые детали беседы двух президентов
США – Россия новости
- Во вторник, 26 января, состоялись первые телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Стороны обсудили возможность продления договора СНВ-3 и ситуацию по российско-украинскому конфликту на Донбассе. Вашингтон заверил Москву в своей решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Посол России в США Джон Салливан 30 января заявил, что США не намерены отменять санкции против России из-за Крыма и Донбасса. Вашингтон планирует найти выход из ситуации, который станет выгодным для Украины и украинского народа.
- США рассматривают возможность введения новых санкций против России. Новая администрация изучает ситуацию с отравлением Алексея Навального, после чего Джо Байден примет решение о соответствующих мерах.