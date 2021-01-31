У Путина раскрыли планы на переговоры с США по Украине

Путин будет неустанно и последовательно убеждать США в позиции России по Украине - Песков / Reuters

Российские власти выступают категорически против позиции США в отношении Украины. Президент РФ Владимир Путин намерен тщательно убеждать Вашингтон в принятии американцами точки зрения России.

Как сообщает российское информагентство РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 31 января. По его словам, в ходе переговоров Путина и Байдена действительно звучали трактовки о том, что Россия осуществляет агрессию против Украины.

"Ну да, это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", - сказал он.

Также спикер Кремля добавил, что Путин планирует отстаивать российскую позицию перед Вашингтоном.

"И то разногласие, по которому, естественно, российская сторона и президент (Владимир) Путин будут неустанно и последовательно доводить нашу убежденную позицию до собеседника", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеБайден "не сдерживался" в разговоре с Путиным: в Белом доме раскрыли новые детали беседы двух президентов

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