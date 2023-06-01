Мощный взрыв и клубы дыма: в центре Белгорода взорвался беспилотник

На месте взрыва в Белгороде работают взрывотехники.

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В Белгороде взорвался беспилотник / Скриншот

В приграничном российском Белгороде взорвалось "неизвестное устройство", в Сети появилось видео последствий "бавовны".

Взрыв подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. Позже мэр города сообщил, что это был беспилотник, он взорвался на улице Щорса в районе автозаправки, сообщает The Insider.

Дрон "взорвался недалеко от земли", на месте работают взрывотехники, говорит мэр. По его словам, взрывоопасных устройств не было обнаружено.

В местных соцсетях сообщают, что есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи был доставлен в городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль.

Сотрите видео - в Белгороде взорвался беспилотник:

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России продолжают свою операцию в Белгородской области. Киев не имеет отношения к их действиям. Ополченцы заявили, что они ведут бои с российскими оккупантами в предместьях Шебекино.

Андрей Юсов сказал, что российские ополченцы проводят свою работу в Белгородской области. Действуют они автономно. Цели операции следует уточнять у представителей добровольцев.

1 июня утром Русский добровольческий корпус заявил о начале второй фазы военной операции в Белгородской области. Бойцы рассказали о работе по прорыву в направлении Шебекино.

Воины Легиона Свобода России опубликовали видео, в котором заявили, что собираются выдвинуться на территорию России.

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