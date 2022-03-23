На Тайвани вывели сорт орхидей "Украина"

Эти цветы подарили президенту Тайваня Цай Инвеню и вице-президенту Уильяму Лаю.
На острове Тайвань создали уникальные нанопечатные орхидеи. Цветы имеют сине-желтый окрас, чем напоминают украинский флаг. Более того, их даже назвали в честь нашего государства.
Снимки растений в Facebook опубликовал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
Цветы планируют продавать в благотворительных целях на Тайванской международной выставке орхидей.
Орхидеи "Украина" подарили президенту Тайваня Цай Инвеню и вице-президенту Уильяму Лаю.
Также это называют жестом, демонстрирующим поддержку Тайваня Украины на фоне войны с Россией.
Напомним, украинский блогер Алексей Дурнев рассказал, что во время общения со многими российскими звездами они постоянно удаляли сообщения. Он предполагает, что это из-за боязни диктаторского режима в РФ.
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