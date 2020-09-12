Наказать Россию за отравление Навального: в Бундестаге начались бурные дебаты

В Бундестаге намерены наказать Россию за отравление Навального / Reuters

Правящая партия Германии — Христианско-демократический союз (ХДС) — намерена "наказать" Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального и отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2", заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Об этом Гердт рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, в Германии в начале недели состоялось совещание по поводу отравления Навального и реакции на него со стороны ФРГ.

"ХДС была полностью настроена на закрытие "Северного потока-2". Мол, надо наказать Россию", — рассказал Гердт.

При этом представители других партий в немецком парламенте высказывали иное мнение. В частности, Социал-демократическая партия Германии призывала дождаться выводов следствия по делу Навального, а затем уже принимать какие-либо решения.

Партия Гердта считает, что ситуация с российским оппозиционером является надуманным поводом, необходимым для подрыва отношений между Москвой и Берлином.

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