Наказать Россию за отравление Навального: в Бундестаге начались бурные дебаты

В Германии состоялось совещание по поводу отравления Навального и реакции на него со стороны ФРГ.
Правящая партия Германии — Христианско-демократический союз (ХДС) — намерена "наказать" Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального и отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2", заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
Об этом Гердт рассказал в интервью телеканалу "360".
По его словам, в Германии в начале недели состоялось совещание по поводу отравления Навального и реакции на него со стороны ФРГ.
"ХДС была полностью настроена на закрытие "Северного потока-2". Мол, надо наказать Россию", — рассказал Гердт.
При этом представители других партий в немецком парламенте высказывали иное мнение. В частности, Социал-демократическая партия Германии призывала дождаться выводов следствия по делу Навального, а затем уже принимать какие-либо решения.
Партия Гердта считает, что ситуация с российским оппозиционером является надуманным поводом, необходимым для подрыва отношений между Москвой и Берлином.
Отравление Навального – что было ранее:
- 11 сентября глава немецкой разведки Бруно Каль высказал мнение, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили более сильной и опасной версией Новичка, а не тем ядом, который использовался ранее.
- 10 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание после того, как его вывели из медицинской комы врачи в берлинской клинике Шарите.
- 8 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по будущему проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального будет "не германским, а европейским".
- 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.