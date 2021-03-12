Навальный "убыл" из СИЗО в неизвестном направлении

Алексей Навальный больше не находится в СИЗО №3 в Кольчугино / Reuters

Осужденный в России оппозиционер Алексей Навальный больше не находится в следственном изоляторе №3, расположенном в городе Кольчугино Владимирской области.

Навальный "убыл" из СИЗО, а куда – неизвестно, говорится в Twitter-аккаунте политика со ссылкой на сведения его адвокатов.

Защитники политика сообщили, что сначала их под разными предлогами не допускали к подзащитному, а потом уведомили об его отсутствии.

"…Только в 14:00 (13:00 по Киеву – Ред.) им сообщили, что Алексей убыл. Куда – отвечать отказались", – отмечается в сообщении.

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