Навальный "убыл" из СИЗО в неизвестном направлении

Адвокаты Навального пожаловались, что их не допускали к подзащитному.
Осужденный в России оппозиционер Алексей Навальный больше не находится в следственном изоляторе №3, расположенном в городе Кольчугино Владимирской области.
Навальный "убыл" из СИЗО, а куда – неизвестно, говорится в Twitter-аккаунте политика со ссылкой на сведения его адвокатов.
Защитники политика сообщили, что сначала их под разными предлогами не допускали к подзащитному, а потом уведомили об его отсутствии.
"…Только в 14:00 (13:00 по Киеву – Ред.) им сообщили, что Алексей убыл. Куда – отвечать отказались", – отмечается в сообщении.
Отравление Алексея Навального, арест и суд – что необходимо знать
- Алексей Навальный пережил отравление в августе 2020 года – его лечили в клинике Шарите, которая находится в Берлине. На Западе эксперты пришли к выводу, что политика отравили ядом из группы Новичок.
- Оппозиционер заявил, что за его отравлением стоит российский президент Владимир Путин.
- Навальный в январе 2021 года вернулся в РФ, в московском аэропорту Шереметьево его задержали силовики, а позже суд решил оставить политика под арестом.
- Основанием для задержания и ареста стало то, что на родине его объявили в розыск в конце декабря прошлого года. Навальному инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- В начале февраля суд по делу Ив Роше "впаял" оппозиционеру реальный срок – 3,5 года колонии общего режима. Сначала политик пребывал в Москве в СИЗО, которое называется Матросская тишина.
Автор: Екатерина Присяжнюк