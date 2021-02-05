"Вы - политические проститутки и фашисты": Навальный ответил на обвинения в суде

Алексей Навальный / Мосгорсуд

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил власти в использовании ветерана Второй мировой Игната Артеменко в процессе против него.

Навальный просит судью "прекратить издеваться" над потерпевшим ветераном Игнатом Артеменко и разрешить снять ему маску. "Он же не доживет до конца процесса!", — цитирует Навального Дождь.

Арестованный оппозиционер также подчеркнул, что не знакомился с делом. Суд отвечает, что дело было в суде с августа, на что политик отвечает: "У меня было много дел в августе".

"У меня ходатайство и протест, мне так противно. Вы ветерана используете как куклу, дайте ему хотя бы снять маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком, вы политические проститутки и фашисты. Его родственники им торгуют, чтобы получить немножко деньги. Если он схватится за сердце, вы будете виноваты", - заявил Навальный.

После этого суд объявил часовой перерыв для ознакомления стороны защиты с материалами дела.

Новое дело против Навального: в чем суть

Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.

По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Приговор Навальному: