Навальный обратился к Берлину: о чем просит российский оппозиционер

Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассчитывает на помощь Германии в Совете Европы и в Европейском суде по правам человека.

Об этом заявил его немецкий адвокат Николаос Гацеас, сообщает Deutsche Welle.

По словам юриста, он рассчитывает, что государства-члены Совета Европы внесут арест его клиента "в повестку дня заседания Комитета министров".

Гацеас также отметил, что задержание Навального в Москве нарушает решение ЕСПЧ. Оппозиционер был арестован за предполагаемые нарушения условий испытательного срока, вытекающие из приговора, признанного недействительным ЕСПЧ. Поэтому адвокат попросил немецкие власти начать судебное разбирательство против России в соответствии со статьей 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Крайней мерой в рамках применения этой статьи является исключение государства, игнорирующего решения ЕСПЧ из Совета Европы.

Читайте такжеНевероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестовПредседатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген и глава делегации Германии в ПАСЕ Андреас Ник заявили изданию, что арест Навального был "государственным произволом и невероятным извращением". Государство, "несущее ответственность за отравление Навального", теперь арестовало свою жертву, отметили политики.

Они также считают, что государства-члены Совета Европы должны выступить в защиту решений ЕСПЧ и потребовать от Москвы соблюдать решения суда и положения конвенции по правам человека.

"Мы призываем федеральное правительство активно действовать в данной ситуации", - заявили политики.

Разгон протестов в РФ: реакция ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление реакцией российских властей на протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, состоявшиеся в воскресенье в России.

"Я сожалею о массовых задержаниях и вновь непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России сегодня. Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства", - отметил Боррель в Twitter.

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Новые протесты в России: