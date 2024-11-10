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"Не будет играть вторым номером": Подоляк объяснил, почему Трамп не поддержит Путина

Руслана Заклинская
10 ноября 2024, 00:00
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Избранный президент США Дональд Трамп будет действовать, исходя из репутационного прагматизма, заявил Михаил Подоляк.
'Не будет играть вторым номером': Подоляк объяснил, почему Трамп не поддержит Путина
Трамп не будет поддерживать Путина / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з YouTube

Главное:

  • Дональд Трамп не будет поддерживать инициативы Владимира Путина

  • Трамп будет действовать, ориентируясь на собственные интересы и прагматизм

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Избранный президент США Дональд Трамп не будет поддерживать инициативы лидера РФ Владимира Путина. Трамп не сможет позволить себе быть "вторым номером" на международной арене. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "Мы-Украина".

По его словам, Трамп всегда будет действовать в соответствии с собственными интересами и прагматизмом. Подоляк отметил, что новому президенту США нет смысла поддерживать инициативы Путина, ведь в таком случае Трамп будет играть под вторым номером.

"Я себе совсем не представляю. Учитывая опять же, биографию господина Трампа, учитывая его ключевые акценты, которые он всегда делает, то играть вторым номером он точно не будет. Только первым. И поэтому вся инициатива от Трампа она будет совсем иначе выглядеть, чем то, что предлагает субъект по фамилии Путин", - добавил советник руководителя ОП.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Победа Трампа на выборах в США - главное

Напомним, республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Он набрал 277 голосов выборщиков, а демократка Харрис уступила ему с 226 голосами.

Президент США Джо Байден заявил, что его правительство 20 января 2025 года передаст власть новоизбранному президенту Дональду Трампу. В обращении к нации Байден поздравил Трампа с победой. Также он заявил, что выборы были честными и он готов мирно передать власть в руки нового президента.

Как сообщал Главред, в среду Байден встретится с Трампом, чтобы обсудить передачу власти.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что готовится встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, между руководителями стран уже налажен и установлен контакт.

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