Не раскол среди башен Кремля: эксперт назвал фактор, который ускорит завершение войны РФ в Украине

Борьба коренных народов РФ за самоопределение может сыграть роль в войне в Украине / Фото УНИАН, Roman Poulvas

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что внутренняя нестабильность в России запросто может привести к скорейшему завершению войны в Украине. В свою очередь, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что самое большее, чего стоит ждать и что лучше всего бы повлияло на окончание войны — это не просто раскол так называемых правящих элит и борьба между ними, а движения, которые могут быть среди коренных народов России на Кавказе, в Карелии и на Дальнем Востоке.

По его словам, коренные народы имеют право на самоопределение согласно норм международного права и не реализовали его вследствие того, что были порабощены в свое время сначала Российской империей, а затем страдали от притеснений советской власти.

"Все то, через что прошел украинский народ сейчас, переживают и эти народности, их бросают на войну против Украины, и если бы началось движение по борьбе за права автономии народов и освобождение из рядов империи, которая продолжает их притеснять, то это бы сыграло определенную роль", - сказал Мусиенко в интервью Главреду.

Он отметил, что сейчас возникает борьба между силовиками в РФ относительно того, что дальше делать с войной в Украине. Есть те, кто считает, что нужно отказываться от ведения дальнейшей агрессии и искать выход из этой ситуации, а с другой стороны есть те, кто считает, что надо объявить всеобщую мобилизацию и продолжать войну.

"Поэтому есть два варианта - либо возмутятся коренные народы, либо надо ждать, пока экономическое положение России станет таким, когда люди начнут выходить на серьезные акции протеста. Иначе - ни единого шанса", - считает Мусиенко.

Как сообщал Главред, в конце мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что РФ, как искусственное государство, ждет распад, а Владимира Путина отстранит от власти сама жизнь. Процессы произойдут в недалекой перспективе.

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