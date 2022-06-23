Страх и паника: Подоляк заявил о возможности скорейшего завершения войны

Подоляк о завершении войны в Украине / Офис президента, Reuters

Внутренняя нестабильность в России запросто может привести ко скорейшему завершению войны в Украине, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Бабель.

"Даже несмотря на разницу в концентрации ресурсов, в России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, ужасом и внутренними конфликтами. То есть, война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что вероятность долгого конфликта остается реальной из-за количества оружия у России. Это будет война "на истощение ресурсов" сторон конфликта.

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Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ практически в упор подошли к оккупированному россиянами Херсону. Украинские защитники пытаются выбить российских оккупантов из Крестновки и Золотой Балки.

Напомним, в Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, информация об оружии, занятых улицах и другие сведения, связанные с освобождением Херсона, являются некорректными. Военная информация во время боевых действий сознательно подается с опозданием, чтобы не навредить ВСУ.

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