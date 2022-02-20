"Нет войне с Украиной": в РФ участников антивоенного митинга скрутила полиция

Активисты, которые развернули антивоенные плакаты, были оперативно задержаны полицейскими
В Москве прошла немногочисленная акция протеста против войны РФ с Украиной. Акция состоялась в воскресенье днем на Пушкинской площади.
Отметим, что активисты, которые развернули антивоенные плакаты, были оперативно задержаны полицейскими, сообщает издание Дождь.
Обратим внимание, что участники акции держали в руках плакаты с призывами не развязывать войну против Украины:
- "Руки прочь от Украины";
- "Долой власть чекистов";
- "Школы и больницы вместо бомб и снарядов";
- "Нет войне с Украиной";
- "Свободу украинским политзаключенным".
При этом на месте проведения митинга дежурили сотни правоохранителей.
Добавим, что среди задержанных оказался известный российский правозащитник Лев Пономарев.
В комментариях пользователи уточнили, что акции против войны с Украиной прошли и в других городах РФ.
Резкое обострение на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
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