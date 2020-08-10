Столкновения в Минске: правозащитники рассказали о гибели человека

В Минске произошли массовые столкновения / Telegram/pdmnews

Стали известны подробности гибели одного из протестующих во время массовых акций в центре Минска.

Об этом рассказал представитель правозащитного центра Весна Валентин Стефанович, сообщает ТАСС.

Он заявил, что в результате ночных протестов погиб один человек. Им оказался мужчина, который погиб после наезда спецтранспорта на протестующих.

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - сказал он.

В то же время в МВД Беларуси утверждают, что в ходе беспорядков в Беларуси погибших нет.

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Напомним, сразу после президентских выборов Беларусь охватили массовые протесты.

В свою очередь силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.

Позднее Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование светошумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.