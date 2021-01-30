Новые протесты из-за Навального: в РФ власти "закручивают гайки"

В России готовятся к новым массовым акциям протеста.
В субботу, 30 января, накануне новых акций протеста, в Москве задержали главного редактора издания Медиазона Сергея Смирнова.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алана Гамазова, Смирнову вменяют участие в незаконной акции 23 января, а также агитацию граждан к выходу на улицы для участия в "беспорядках".
По словам адвоката, главред Медиазоны находится в Тверском отделе полиции.
Подзащитному Гамазова грозит административный арест до 30 суток по статье о нарушении правил организации или проведения митинга.
Кроме того, главный редактор телеграм-канала Белгород №1 Владимир Корнев арестован на трое суток за организацию несанкционированной акции 23 января, сообщает интернет-издание. Отмечается, что обвинение построено на двух постах в телеграм-канале.
Отметим, что в Москве 31 января закроют на вход и выход семь центральных станций метро, сообщило московское управление МВД.
С 8:00 будут закрыты вестибюли станций Александровский сад, Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.
Кроме того, в этот день будут перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка, следует из схемы МВД.
При этом заведениям в центре Москвы рекомендовано приостановить работу 31 января, после 19.00 смогут возобновить работу.
В то же время в Санкт-Петербурге Дворцовую площадь в центре города перегораживают металлическими заборами перед завтрашней акцией протеста, сообщает телеканал Дождь.
Читайте также"Мало людей": у Путина нервно отреагировали на масштабные протесты из-за Навального
Митинги в России:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.