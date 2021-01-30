Новые протесты из-за Навального: в РФ власти "закручивают гайки"

Протесты в России в поддержку Алексея Навального переросли в столкновения с силовиками / Reuters

В субботу, 30 января, накануне новых акций протеста, в Москве задержали главного редактора издания Медиазона Сергея Смирнова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алана Гамазова, Смирнову вменяют участие в незаконной акции 23 января, а также агитацию граждан к выходу на улицы для участия в "беспорядках".

По словам адвоката, главред Медиазоны находится в Тверском отделе полиции.

Подзащитному Гамазова грозит административный арест до 30 суток по статье о нарушении правил организации или проведения митинга.

Кроме того, главный редактор телеграм-канала Белгород №1 Владимир Корнев арестован на трое суток за организацию несанкционированной акции 23 января, сообщает интернет-издание. Отмечается, что обвинение построено на двух постах в телеграм-канале.

Отметим, что в Москве 31 января закроют на вход и выход семь центральных станций метро, сообщило московское управление МВД.

С 8:00 будут закрыты вестибюли станций Александровский сад, Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.

Кроме того, в этот день будут перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка, следует из схемы МВД.

При этом заведениям в центре Москвы рекомендовано приостановить работу 31 января, после 19.00 смогут возобновить работу.

В то же время в Санкт-Петербурге Дворцовую площадь в центре города перегораживают металлическими заборами перед завтрашней акцией протеста, сообщает телеканал Дождь.

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