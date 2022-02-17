Омикрон будет последней острой фазой пандемии - Гейтс

Американский бизнесмен считает, что мир переключатся на другие кризисы
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о том, что штамм коронавируса Омикрон станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию.
"Я надеюсь, что волна [заболеваемости], вызванная Омикрон-штаммом коронавируса, будет последней острой фазой (пандемии - ред.)", - отметил Гейтс в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.
При этом миллиардер не скрыл опасения, что вскоре люди переключатся на другие кризисы.
"Вот почему посыл сейчас должен звучать следующим образом: нам всем следует разумно подготовиться (к другим пандемиям - ред.)", - подчеркнул американский бизнесмен.
Также, по его словам, инвестиции в обеспечение готовности к пандемии невелики по сравнению с ущербом от нее.
Гейтс считает, что денежные средства необходимо вкладывать по трем основным направлениям: мониторинг возможных вспышек инфекций, международные исследования, касающиеся диагностики и лечения пациентов, а также развитие систем здравоохранения.
"Эта пандемия стала трагедией для всех. Нам повезло, она могла быть в десять раз опаснее", - резюмировал основатель корпорации Microsoft.
Как сообщал Главред, американский миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса пойдет на спад сразу после всплеска нового COVID-штамма Омикрон.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
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