Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, но есть три фактора - Ляшко

Виктор Ляшко спрогнозировал, когда закончится в пандемия коронавируса / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

Об этом глава Минздрава сказал 31 января в эфире программы Свобода слова на ICTV.

При этом Ляшко назвал факторы, которые повлияют на завершение пандемии. Это появление вакцины и препаратов прямого противовирусного действия, а также уменьшение агрессивности штамма.

"Три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может завершиться пандемия",- сказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что уже в ближайшие дни Украина получит препараты прямого противовирусного действия, которыми будут лечить пациентов с COVID-19.

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Напомним, 28 января министр здравоохранения Виктор Ляшко уже заявлял во время Часа вопросов к правительству в парламенте, что человечество может преодолеть пандемию COVID-19, и 2022 год может стать для нее последним.

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине установил антирекорд 27 января 2022 - за сутки было выявлено 34 тысячи 408 новых случаев заражения COVID-19.

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