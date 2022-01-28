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2022 год может быть последним для пандемии COVID-19 - Ляшко

28 января 2022, 13:37
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Глава Минздрава назвал главные способы преодоление пандемии.

Ляшко
Виктор Ляшко озвучил возможные сроки окончания пандемии / УНИАН

Человечество может преодолеть пандемию COVID-19, и 2022 год может стать для нее последним.

С таким заявлением выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Вакцины, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы - это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть пандемию COVID-19. Появление вакцин и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками дает возможность оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии COVID-19", - заявил он.

Тем временем в Украине зафиксирован новый антирекорд - за сутки выявили более 34 тысяч COVID-больных.

Читайте такжеГлавное - вакцинация: Зеленский назвал условие окончания пандемии коронавируса уже в 2022 годуПо состоянию на утро пятницы, 28 января 2022, коронавирус в Украине за сутки подтвердился у 34 408 жителей страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок и 808 медработников.

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За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 342 человека; летальных случаев - 144; выздоровели 6 142 человека.

Также Главред сообщал, что с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных, хотя больницы еще не переполнены.

С 27 января в "красную" зону карантинных ограничений попала и Ровенская область.

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Автор: Сергей Кущ
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коронавирус пандемия коронавируса новости Украины Виктор Ляшко
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