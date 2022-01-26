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COVID-19 может поражать позвоночник: ученые разгадали тайну симптомов "долгого ковида"

26 января 2022, 06:54
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Коронавирус влияет на спинномозговую жидкость. В результате проявляется так называемый "мозговой туман". С ним может столкнуться каждый третий переболевший.

коронавирус
Многие люди, которые переболели коронавирусом, сталкиваются с рядом проблем с памятью и концентрацией / Фото Reuters

Американские ученые выяснили, почему у пациентов, переболевших коронавирусом проявляется ряд последствий, таких как слабость, снижение концентрации и памяти, а также сонливость.

Согласно исследованию группы ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), с данной проблемой может столкнуться каждый третий переболевший. Такой "мозговой туман" связан, вероятно, с влиянием COVID-19 на позвоночник человека, в частности на спинномозговую жидкость, сообщает Daily Mail.

В ходе экспериментов исследователи обнаружили у пациентов антитела и повышенный уровень белка в спинномозговой жидкости, что указывает на то, что воспаление возникло в результате иммунного ответа на вирус.

"Возможно, иммунная система, стимулируемая инфекцией, может функционировать непреднамеренно патологическим образом", – предположила старший автор исследования доктор Джоанна Хельмут.

В исследовании приняли участие 30 пациентов, переболевших коронавирусом. Ни одному из них не потребовалась госпитализация. 22 из них сообщили о когнитивных проблемах после заражения инфекцией.

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У 13 из пациентов наблюдались когнитивные симптомы, причем у десяти из них были обнаружены аномалии в спинномозговой жидкости, включая повышенный уровень белка и преобладание нетипичных антител.

Исследовательская группа надеется, что их результаты помогут врачам и ученым лучше понять, почему именно люди испытывают "мозговой туман" в результате заражения коронавирусом.

Отметим, "мозговой туман" является одним из типичных признаков длительного коронавируса. Проблемы проявляют себя при запоминании недавних событий, вспоминании имен или слов, концентрации внимания, при обработке информации. По словам Хельмут, данные проблемы могут постигнуть человека любого возраста.

К признакам посткоронавирусного синдрома (долгого ковида) также относятся:

  • постоянная усталость;
  • проблемы со сном;
  • одышка и кашель;
  • проблемы с сердцем;
  • неврологические симптомы и психические заболевания;
  • потеря обоняния;
  • кишечные симптомы;
  • кожная сыпь;
  • выпадение волос;
  • стеснение в груди;
  • боли в мышцах и суставах;
  • сахарный диабет;
  • болезнь почек.

Как сообщал Главред, американские ученые выявили новый симптом штамма Омикрон - боли в ушах. Часто это может быть единственным признаком заболевания.

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