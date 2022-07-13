Она критиковала российскую власть: влюбленный в путинский режим мужчина сдал в полицию свою жену

В Подмосковье мужчина сдал свою жену в полицию из-за критики Путина / Фото dp.ru, Reuters, ФедералПресс

В российском поселке Горки-10 в Московской области мужчина на столько влюбился в путинский режим, что готов предать даже собственную семью. Он сдал в полицию свою жену, которая выступает против путинской диктатуры и войны в Украине. Об этом сообщает российское издание МК.

37-летний зазомбированный российскими пропагандистами мужчина сказал, что его жена настраивает их ребенка против правительства, выражая антироссийские настроения.

В полиции подобному обращению только обрадовались и уже начали проводить расследование. Интересно, задумывался ли вообще этот гражданин, что его жена не скажет "спасибо" за такой поступок.

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Напомним, в Донецкой области коллаборантка, которая еще в 2014 году помогала организовывать незаконный референдум, предала собственного сына. Она сдала его в плен к оккупантам.

Скорее всего женщина не смогла смириться с тем, что ее сын не продажный и пошел защищать свою страну от российских оккупантов. Что сейчас с парнем и что его ждет, пока неизвестно.

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