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"Они действуют как хулиганы": Россию и Иран назвали самыми большими вызовами для США в 2022 году

3 января 2022, 09:40

РФ и Иран нуждаются в соглашении с США больше, чем Вашингтон с ними, поэтому Штаты должны действовать с полной уверенностью в себе, пишет The Wall Street Journal.

Джо Байден
От того, как администрация Джо Байдена обращается с правительствами РФ и Ирана, зависит безопасность США / Фото Reuters

В 2022 году самыми большими проблемами, с которыми столкнется Вашингтон, будут не коронавирус или инфляция, а Россия и Иран. То, как администрация Джо Байдена обращается с этими двумя враждебными правительствами, может определить, насколько в безопасности будут США в течение долгих лет.

Как пишет в статье The Wall Street Journal экс-кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Джо Либерман, Россия и Иран предъявили возмутительные требования. Россия настаивает на том, чтобы Украину никогда не приняли в НАТО, и чтобы Альянс никогда не размещал войска или оборудование в какой-либо стране бывшего Советского блока, даже если некоторые из них теперь являются членами НАТО. Иран же потребовал отменить все экономические санкции, основанные на его "ядерном предательстве", нарушениях прав человека и поддержке террористических групп.

Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной, готова вторгнуться в нее и поработить ее народ. Иран продолжает увеличивать обогащение урана и близиться к созданию ядерного оружия.

Москва и Тегеран испытывают внешнюю политику администрации, которая в первый год ее существования была скорее принципиальной, чем мускулистой, говорится в статье. Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной. Иран продолжает увеличивать обогащение урана и приближаться к созданию ядерного оружия.

В этом месяце США соберутся вместе с Россией и Ираном, соответственно, в Женеве и Вене для критически важных переговоров по поводу этих прямых вызовов. Послания, которые озвучивают США во время этих дискуссий, их действия или бездействие будут иметь огромные последствия для безопасности, процветания и свободы Америки, Европы и Ближнего Востока.

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Лидеры РФ и Ирана управляют двумя "пустыми экономиками".

"Они действуют как хулиганы, потому что, как и большинство хулиганов, не уверены в себе, и у обоих есть причины этого. США и их союзники должны привнести эти реалистичные взгляды на Россию и Иран в переговоры, чтобы США не запугивали опасные компромиссы только для достижения соглашения", — отмечает Либерман.

Читайте такжеДипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - BloombergВ статье The Wall Street Journal говорится, что важно понимать: Россия и Иран нуждаются в соглашении с США больше, чем Вашингтон с ними, поэтому Штаты должны участвовать в переговорах с полной уверенностью в себе.

Во-вторых, Россия и Иран не должны предъявлять требований.

"Запад должен предъявлять им требования, потому что они виноваты, а наша экономика и армия намного сильнее их", - пишет автор.

"США должны начать с требования, чтобы Россия вывела свои войска от границы с Украиной, и чтобы Иран прекратил свою программу ядерных разработок и согласился на международные инспекции. В противном случае не будет никакой отмены экономических санкций, которые будут усиливаться и расширяться", - говорится в статье.

В-третьих, США должны предоставить России и Ирану доказательства того, что "США имеют в виду то, что говорят", предоставляя оборонительное и наступательное оружие Украине и союзникам на Ближнем Востоке для защиты.

В-четвертых, Запад должен дать понять россиянам и иранцам, что, если кто-то совершит вопиющую ошибку и предпримет более агрессивные действия против США, Украины, арабов или Израиля, то получат ответ - "будут развернуты военные средства для поддержки наших друзей, включая разведку и авиацию".

"Такие решительные и четкие действия принципиального дипломатического и военного руководства США могут избежать поражений поколений в Европе и на Ближнем Востоке и восстановить международный авторитет и надежность Америки. Это, в свою очередь, повысило бы внутреннюю безопасность и процветание, а также союзников США во всем мире. Великий римский полководец сказал: "Если хочешь мира, готовься к войне". Это мудрый совет, которому стоит последовать в отношении России и Ирана в 2022 году", - добавил автор статьи.

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Как сообщал Главред, в конце декабря американское издание Financial Times писало со ссылкой на аналитиков, что возможное вторжение России в Украину может развиваться двумя путями - это может быть полномасштабное вторжение или точечная атака авиацией.

По словам эксперта американского исследовательского центра RAND Дары Массикот, Российская Федерация может применять для авиаударов крылатые и баллистические ракеты. Этот вариант агрессии она считает более вероятным. При этом аналитик утверждает, что украинские системы противовоздушной обороны не смогут с ними справиться.

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