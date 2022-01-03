Закончился телефонный разговор Зеленского с Байденом: о чем говорили президенты

Байден и Зеленский провели переговоры / УНИАН

В воскресенье, 2 января президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Во время беседы американский лидер ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину, сообщает пресс-служба Белого дома.

Также лидеры стран выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата", - говорится в сообщении.

Как известно, 30 декабря 2021 года состоялся очередной телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе разговора американский президент предостерег главу РФ не идти на дальнейшую военную агрессию против Украины.

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В канун Нового года Байден подробнее рассказал журналистам о беседе. По его словам, во время телефонного разговора с Путиным он дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".