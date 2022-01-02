У Зеленского анонсировали переговоры с Байденом: когда состоится диалог президентов

У Владимира Зеленского анонсировали переговоры с Джо Байденом / Reuters

Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом состоится сегодня, 2 января.

Телефонный разговор начнется после 22: 00 по киевскому времени, говорится в сообщении пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в Facebook.

"Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам только хороших новостей в 2022-м году! Одна из таких - уже совсем скоро. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Белом доме заявили, что телефонные переговоры президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом состоятся 2 января.

По информации корреспондента Associated Press Дарлин Суперсвилл, в Белом доме рассказали о том, что президенты обсудят усиление военных сил России у границ Украины и подготовку к январским переговорам Вашингтона и Москвы, которые должны поспособствовать урегулированию кризиса.

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Как известно, 30 декабря 2021 года состоялся очередной телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе разговора американский президент предостерег главу РФ не идти на дальнейшую военную агрессию против Украины. В канун Нового года Байден подробнее рассказал журналистам о беседе. По его словам, во время телефонного разговора с Путиным он дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".

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