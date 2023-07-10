Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки "Краснодар".

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Капитан РФ Станислав Ржицкий / росСМИ

Сегодня, в России в городе Краснодар застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Как сообщают росСМИ, Станиславу Ржицкому 42 года. Оккупант отправился в 8 утра на пробежку.

"Неизвестный подстерег его возле спорткомплекса "Олимп" и выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранений", - говорится в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", нападавшего ищут.

Что известно о Станиславе Ржицком

Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки "Краснодар".

Как сообщают украинские СМИ писали, именно он запускал "Калибры" по мирным украинским городам.

Ржицкий / росСМИ

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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