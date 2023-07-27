Пароль "женский спорт": Пригожин держал гарем в отеле в Петербурге — СМИ

Встречи Евгений Пригожин проводил в отеле Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Васильевском острове.

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Евгений Пригожин держал гарем в Петерберге / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Сбежавший в Беларусь главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин держал гарем в специальном отеле на Васильевском острове в Петербурге.

Он предпочитал встречаться с девушками не многим старше 18 лет. При этом зачастую встречи бывали лишь один раз, лишая их девственности, говорится в материале The Insider.

Одна из "наложниц" Пригожина 22-летняя Саша рассказала, как в 18 лет продала свою девственность Пригожину за 40 тысяч рублей. По ее словам, дело было в 2019 года, а девственность ей предложила продать ее знакомая ровесница, которой очень были нужны деньги, потому что мать выгнала ее из дома.

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"Она спросила, не хочу ли я продать свою девственность за 40 тысяч рублей, а она бы тогда получила комиссию. Я такая: а давайте, — хотя мне-то самой не настолько деньги нужны были", — рассказала Саша.

При этом сводница объяснила ей, что девственность нужно будет подтвердить в клинике Согаза, назвав на ресепшине пароль "женский спорт".

"Через несколько дней после проверки меня отправили в отель — Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Васильевском острове. Мне кажется, там всегда были какие-то комнаты забронированы для него и девочек и всегда были какие-то люди, которые их курировали. Там были девочки, не девственницы, которым он платил за секс по 5 тысяч рублей. Они-то мне и рассказали, что это Пригожин. Они тогда ждали его уже несколько дней", — рассказала россиянка.

Подробности встреч Пригожина в гареме

При этом собеседница издания Саша также рассказала интимные детали ее встречи с Пригожиным.

"В полном шоке я отправилась в комнату отеля и ждала его. Он начал стучаться не в ту дверь, подумал, что я ему не открываю, и рассердился. А потом понял, что это он ошибся. И я просто сидела с опешившим видом. Потом он сказал, что была девочка, которая ему так и не открыла. Все было очень быстро, у него очень маленький член, в котором еще какие-то шарики под кожей. Когда он уходил, сказал мне: "будь добрее". Потому что у меня было такое офигевшее выражение лица. Даже для моего безумного характера продавать девственность Пригожину — это перебор", — рассказала она.

По словам Саши, Пригожин искал девственниц и называл их "шампуньки".

"Как мне потом рассказали, у него есть бзик на этом — лишать девственности. А "шампуньки" — по аналогии с шампунями в отеле: открываешь и выкидываешь. Деньги он просто оставил стопкой на стуле, 100 тысяч: 40 я должна была взять себе, 60 тысяч отдать сутенерше", — рассказала она.

В свою очередь источник издания сообщил о том, что Пригожин заказывал себе сразу много разных девушек чуть старше 18-ти.

"Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, как бы получает от них заряд бодрости. У него вообще много своих странностей, например, под крайней плотью у него вшиты "спутники". Это такая модная тема у некоторых мужчин, особенно на зоне, когда всякие предметы зашивают туда. Считается, что это должно сделать из мужчины полового гиганта и что женщины от этого тащатся. На самом деле женщинам это болезненно и неприятно", — добавил он.

Ранее бывший сотрудник КГБ выдвинул неожиданную версию о том, что Пригожин уже убит. Фото Евгения Пригожина, которые недавно появились в Сети, не дают ответов на вопросы, считает Сергей Жирнов.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию насчет слухов о переговорах с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Глава ГУР напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.

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