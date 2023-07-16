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"Пригожин уже убит": бывший сотрудник КГБ выдвинул неожиданную версию

Алексей Тесля
16 июля 2023, 15:31 обновлено 16 июля, 15:39
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Фото Евгения Пригожина, которые недавно появились в Сети, не дают ответов на вопросы, считает Сергей Жирнов.
Пригожин
Евгения Пригожина могли ликвидировать, считает Сергей Жирнов / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот, Telegram

Главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина после провала устроенного мятежа уже могли ликвидировать, заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его мнению, унизительные фото Пригожина, которые недавно появились в Сети не очень убедительное свидетельство, что с ним все в порядке. Об этом он рассказал в комментарии Каналу 24.

"Я убежден, что Пригожин уже убит", – отметил бывший сотрудник КГБ.

видео дня

При это он сомневается, что опубликованная на днях фотография, на которой Пригожин сидит на солдатской кровати и белье и машет рукой на камеру, могла быть сделана недавно.

"Палатка песочного цвета. Скорее всего, сделана в сирийской или африканской пустыне. Там позади есть окошечко с эмблемой и надписью на английском языке. Сомневаюсь, что ему в Беларуси нужно было вешать надпись на английском на палатке", – подчеркнул экс-разведчик.

Походные условия, которые четко прослеживаются на фото, могли быть у Пригожина и на украинских территориях. В любом случае есть большие сомнения в том, что фото сделано недавно.

Бывший сотрудник КГБ говорит, что отсутствие привычных для Пригожина видео- или аудиофайлов указывает на вероятность того, что его уже нет в живых.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию насчет слухов о переговорах с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Глава ГУР напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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