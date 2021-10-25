Патриарх Варфоломей попал в больницу США: стало известно о его состоянии

Варфоломей попал в больницу / Фото: russia.greekreporter.com

Вселенского Патриарха Варфоломея госпитализировали в американскую больницу. Это случилось на второй день его визита в США, пишет The National Herald.

Самочувствие патриарха ухудшилось перед отправлением на службу в собор Святой Софии, где он должен был возглавить божественную литургию.

СМИ пишут, что на его самочувствии негативным образом сказался длительный перелет и плотный график.

Варфоломей находится в больнице Университета Джорджа Вашингтона под наблюдением врачей.

"Врач посоветовал ему отдохнуть, и из осторожности он будет доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения", - сказано в сообщении.

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Несколько позже заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook заявил, что самочувствие Патриарха Варфоломея уже улучшилось и "нет никаких оснований для беспокойства".

В Штаты патриарх прибыл 23 октября и должен пробыть там до 3 ноября.

Отметим, что его официальный визит откладывался еще с мая прошлого из-за пандемии коронавируса. Ранее он побывал в Америке еще в 2009 году.

Между тем, патриарху Варфоломею 81 год. Эту службу он несет с ноября 1991 года.

Напомним, ранее Вселенский Патриарх Варфоломей посетил Украину и встретился с президентом Владимиров Зеленским. Предстоятель Восточной православной церкви возглавил делегацию, которая участвовала в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости украинского государства. В последний раз он был в нашей стране в 2008 году.